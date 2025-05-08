11:18  08 травня
Конфлікт у ліцеї Рівного: школярка вдарила вчителя циркулем
09:51  08 травня
ДТП у столиці: водій не впорався з керуванням та влетів у стовп
05:05  08 травня
Покинули немовля на вулиці в сумці: батькам із Київщини загрожує до 3 років ув'язнення
UA | RU
UA | RU
08 травня 2025, 15:10

Бригада "Помста" ліквідувала росіян, які загоряли на бронетехніці

08 травня 2025, 15:10
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

На одному з найгарячіших напрямків фронту воїни підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" успішно відпрацювали по бронетехніці, автотранспорту та укриттях ворога

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Окупанти спокійно загоряли на "броні", поки до них не завітало FPV. Уражено ББМ, 3 вантажівки знищено, УАЗ "буханку" знищено, близько 10 окупантів ліквідовано та поранено", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше бригада "Помста" знищила ППО, танки, САУ та техніку росіян біля Куп’янська.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна прикордонники окупанти БПЛА втрати росіян бронетехніка підрозділ Фенікс бригада Помста
За добу ЗСУ ліквідували понад 1200 росіян, — Генштаб
07 травня 2025, 11:30
Працює ГУР: розвідники показали, як нищать окупантів на фронті
07 травня 2025, 06:10
Сили оборони спалили техніку росіян на Півдні: відео
07 травня 2025, 04:10
Всі новини »
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
Українські прикордонники показали, як знищують ворожу логістику на Харківщині
08 травня 2025, 15:08
"Про якесь перемир'я ми не говоримо": у Силах оборони підтвердили, що росіяни продовжують штурми та обстріли
08 травня 2025, 15:03
"Укрпошта" випустила марку до Дня матері
08 травня 2025, 14:46
Розкрадання коштів на дитячому садочку: на Київщині оголосили про підозру підряднику
08 травня 2025, 14:40
До 12 років позбавлення волі засудили жителя Херсона, який служив окупантам та намагався потрапити до ЗСУ
08 травня 2025, 14:36
На вихідні Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Київ — Дніпро
08 травня 2025, 14:30
На Одещині на кордоні з Молдовою прикордонники вилучили понад 16 тис. електронних цигарок
08 травня 2025, 14:11
Зрадники в тилу: СБУ знешкодила агентів ворога в Києві та Рівному
08 травня 2025, 14:09
На Тернопільщині 14-річний мотоцикліст потрапив у ДТП
08 травня 2025, 13:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі публікації »
Віктор Таран
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Всі блоги »