Бригада "Помста" ліквідувала росіян, які загоряли на бронетехніці
На одному з найгарячіших напрямків фронту воїни підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" успішно відпрацювали по бронетехніці, автотранспорту та укриттях ворога
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
"Окупанти спокійно загоряли на "броні", поки до них не завітало FPV. Уражено ББМ, 3 вантажівки знищено, УАЗ "буханку" знищено, близько 10 окупантів ліквідовано та поранено", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше бригада "Помста" знищила ППО, танки, САУ та техніку росіян біля Куп’янська.
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