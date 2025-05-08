фото: Міністерство оборони України

У застосунку Армія+ з’явилися п’ять нових рапортів, які стосуються довідок, витягів, відпустки, а також повернення на службу з відпустки, відрядження чи лікування

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Усі рапорти на отримання тих чи інших документів для зручності тепер зібрані в одному розділі. Вони доступні у новій версії Армія+, яку можна завантажити з App Store чи Play Market.

Серед нових рапортів тепер доступні:

отримання довідки про участь у бойових діях;

отримання витягу з наказу;

отримання витягу з послужного списку;

відпустка для догляду за дитиною (до 3 років);

повернення з відпустки, відрядження чи лікування.

Зазначається, що цифрові рапорти подаються за кілька хвилин.

"Вони мають вичерпні інфодовідки, які дають лаконічні та зрозумілі поради та пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту. Самі рапорти створені з чітким алгоритмом подачі, а кожен крок має підказки, які допоможуть надіслати його командиру без помилок", — йдеться в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, раніше в застосунку Армія+ з’явилися шість нових рапортів, які стосуються звільнення з військової служби за сімейними обставинами або станом здоров’я.

Як повідомлялося раніше, застосунок Армія+ для військових офіційно запустили у серпні 2024 року.

Також повідомлялося, що в листопаді в застосунку "Армія+" уже зʼявилася можливість подачі рапорту на зміну місця служби.