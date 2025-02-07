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07 лютого 2025, 07:05

Арсенал ЗСУ поповнили нові зразки кулеметів та гвинтівок

07 лютого 2025, 07:05
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фото: Генштаб ЗСУ
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Протягом січня поточного року Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ сім зразків стрілецького озброєння і гранатометів виробництва західних збройових компаній

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що серед кодифікованих зразків, зокрема, кулемети різних калібрів, ергономічна штурмова гвинтівка піхотинців, снайперські гвинтівки (з числа лідерів ринку сучасної стрілецької зброї) для ураження живої сили ворога на великих дистанціях та гранатомети для боротьби з ворожою бронетехнікою.

"Ці зразки зброї вирізняються надійністю конструкції, точністю стрільби, стабільністю бою", — йдеться в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, протягом минулого року Міністерство оборони допустило до використання у підрозділах ЗСУ близько 30 нових зразків стрілецького озброєння та майже 10 зразків гранатометів.

озброєння війна Міноборони ЗСУ гвинтівки кулемет
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