ВСУ вооружили модифицированными помповыми ружьями

фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ три модификации гладкоствольных помповых ружей отечественного производства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Отмечается, что отечественные насосные ружья 12 калибра предназначены для выполнения широкого спектра тактических задач. Они используют патроны с длиной гильзы 76 миллиметров, которые могут снаряжаться пулями или дробью.

"Оружие отличается эффективностью, в частности, в ближнем бою, простотой в эксплуатации и надежностью. Такие стволы очень уместны для пехотинцев (как вспомогательное оружие) в бою в плотной городской застройке или узком окопе", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на поле боя насосные ружья также демонстрируют эффективность как средство противодействия враждебным дронам-камикадзе.

"Украинские помповики компактны, оснащены рейками Пикатинни для монтирования вспомогательных принадлежностей: ручек переноса огня, коллиматорных прицелов, фонарей, лазерных целеуказателей и т.д. Компактность оружия обеспечивается сложными или телескопическими примерами, которые регулируются под анатомические параметры стрелка", - добавили в Минобороны.

Напомним, украинские оружейники создали для ВСУ новый автоматический гранатомет AGL-53 калибра 40 мм.

Ранее Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ семь образцов стрелкового вооружения и гранатометов производства западных оружейных компаний.