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Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

За словами народного депутата, йому відомо щонайменше про два випадки, коли керівники антикорупційних органів особисто телефонували членам комісії та закликали їх не приходити на засідання або утриматися від голосування.

"Наразі на членів ТСК чинять тиск. Мені відомо вже про два випадки, коли керівники антикорупційних органів особисто телефонували народним депутатам і просили не приходити на засідання або не брати участі в голосуванні ТСК", – заявив Гончаренко.

Він наголосив, що, на його думку, тиск здійснюється різними методами та з різних боків.

"Вважаю це неправильним, шкідливим і небезпечним явищем, яке кидає тінь на антикорупційні органи", – додав голова тимчасової слідчої комісії.

Як відомо, 18 листопада Олексій Гончаренко провів засідання ТСК за участю генерала СБУ Сергія Дуки у справі "Карфаген". Дука звинуватив НАБУ та САП у порушенні процесуальних норм. 20 листопада Гончаренко заявив, що ці звинувачення потребують відповіді керівництва антикорупційних органів.

23 листопада на засідання ТСК було запрошено директора НАБУ Семена Кривоноса, керівника САП Олександра Клименка, колишнього генпрокурора Руслана Кравченка, ексочільника СБУ Василя Малюка і детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Ніхто з посадовців не з'явився.