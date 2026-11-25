Фото: Прокуратура України

На Вінниччині викрили організовану групу з дев'яти осіб, які телефонним обманом збирали персональні дані громадян для привласнення їхніх коштів

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Колцентр облаштував 31-річний житель Дніпра у приватному будинку неподалік Вінниці.

Учасники групи телефонували громадянам за наданими організатором номерами та за заздалегідь підготовленими інструкціями обманом отримували їхні персональні дані. Інформацію вносили до спеціальної бази, яку згодом використовували для виманювання грошей.

Організатора та трьох учасників взяли під варту, ще п’ятьом призначили цілодобовий домашній арешт.

Для організатора визначили заставу в розмірі 1,9 млн грн. Фігурантам загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Україні ліквідували міжнародну мережу шахрайських колцентрів. Підозри отримали 16 осіб, ще 39 людей було екстрадовано. Шахраї діяли на території чотирьох держав.