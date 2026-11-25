П'ятеро постраждалих і масштабні пожежі: наслідки атаки на Волинь
Увечері 24 листопада російські війська завдали удару по Ковельському району Волинської області. Унаслідок атаки постраждали п'ятеро людей
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Через ворожий удар загорілися три вантажні та два легкові автомобілі, а також цивільна будівля.
Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували всі осередки займання.
До гасіння пожеж залучили 50 рятувальників та 9 одиниць спеціальної техніки.
Як відомо, напередодні в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк повідомив, що російські війська вдруге за добу атакували Ковельську громаду на Волині реактивними безпілотниками Shahed.
Нагадаємо, в ніч на 25 листопада російські війська атакували Україну 112 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та дронами-імитаторами "Пародія". Серед запущених безпілотників 66 були реактивними. Зафіксовано влучання ворожих БпЛА на 18 локаціях.