Фото: ДСНС Волині

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Через ворожий удар загорілися три вантажні та два легкові автомобілі, а також цивільна будівля.

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували всі осередки займання.

До гасіння пожеж залучили 50 рятувальників та 9 одиниць спеціальної техніки.

Як відомо, напередодні в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк повідомив, що російські війська вдруге за добу атакували Ковельську громаду на Волині реактивними безпілотниками Shahed.

Нагадаємо, в ніч на 25 листопада російські війська атакували Україну 112 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та дронами-імитаторами "Пародія". Серед запущених безпілотників 66 були реактивними. Зафіксовано влучання ворожих БпЛА на 18 локаціях.