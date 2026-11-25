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Міжнародний валютний фонд запропонував Україні два сценарії поступового підвищення тарифів на електроенергію та природний газ для населення протягом 2027-2029 років

Про це пише "РБК-Україна", передає RegioNews.

Зокрема, базовий сценарій передбачає підвищення тарифу на електроенергію з нинішніх 4,32 до 9,7 грн за кВт·год, а на газ – із 7,96 до 22 грн за кубометр.

За більш помірним сценарієм електроенергія може подорожчати приблизно до 6 грн за кВт·год, а газ – до 17,2 грн за кубометр.

Крім того, МВФ пропонує вже у 2027 році довести тарифи на теплопостачання до економічно обґрунтованого рівня.

Чому МВФ наполягає на перегляді тарифів

Необхідність тарифної реформи у Фонді пояснюють значним фінансовим навантаженням на державу. За розрахунками МВФ, підтримка пільгових тарифів у 2024-2026 роках обходилася державному сектору в середньому у 3,7% ВВП щороку.

Водночас запропоновані механізми можуть мати серйозні соціальні наслідки. Як зазначає видання "Мінфін", розрахунки МВФ ґрунтуються на даних про споживання домогосподарств за 2021 рік і не повною мірою враховують наслідки повномасштабної війни, зокрема міграцію, руйнування житла та падіння доходів населення.

Ще до початку повномасштабного вторгнення українські родини витрачали на енергоресурси в середньому 15% сімейного бюджету, а найбідніші домогосподарства – близько 22%.

За таких умов різке подорожчання комунальних послуг може призвести до накопичення боргів, прискорення інфляції, поглиблення економічного спаду та збільшення кількості отримувачів житлових субсидій.

Який альтернативний варіант підвищення тарифів пропонують

Серед можливих альтернатив розглядають диференційовану систему оплати. Вона передбачає, що певний соціальний обсяг споживання електроенергії та газу оплачуватиметься за чинними тарифами, а споживання понад встановлену норму – за ринковими цінами.

Такий підхід міг би зменшити фінансове навантаження на державу та водночас захистити малозабезпечені родини.

Також пропонується пов'язати перегляд тарифів не з конкретними календарними датами, а з припиненням бойових дій, зростанням реальних доходів населення та готовністю системи соціального захисту.

Скільки держава витрачає на підтримку чинних тарифів

Як повідомляє "РБК-Україна", утримання нинішніх цін на електроенергію обходиться державним енергетичним компаніям у значні суми.

Лише за дев'ять місяців 2026 року "Енергоатом" та "Укргідроенерго" витратили на компенсацію вартості електроенергії для населення 191 млрд грн. Для порівняння, за весь 2025 рік ці витрати становили 180 млрд грн.

Міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив, що питання перегляду тарифів обговорювали під час останніх переговорів із місією МВФ.

"В нинішніх умовах це питання – архіскладне. Воно дискутувалося, але я думаю, що знайшли те рішення, яке задовольнить українську сторону", – зазначив міністр.

Що кажуть в уряді

У Міністерстві енергетики наголошують, що запропоновані МВФ сценарії підвищення тарифів є аналітичними розрахунками, а не зобов'язаннями України.

У відомстві зазначають, що реформування системи тарифоутворення можливе лише після завершення воєнного стану. Важливою передумовою також має стати створення ефективної системи адресної соціальної підтримки громадян.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що чинні пільгові тарифи на електроенергію для побутових споживачів залишаться без змін до завершення опалювального сезону 2026/2027 років. Це рішення уряд ухвалив з огляду на поточну соціально-економічну ситуацію в Україні.