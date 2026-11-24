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В Україні ціни на АЗС лишаються нестабільними. Однак після тривалого подорожчання вартість на пальне почала падати

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 24 листопада середні ціни на АЗС в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 85,82 гривні за літр (-1,43);

бензин А-95 – 82,26 гривні за літр (-1,42 гривні);

бензин А-92 – 78,24 гривні за літр (-0,31 гривні);

дизпальне – 97,55 гривні за літр (-1,12 гривні);

автогаз – 61,98 гривні за літр (-0,19 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.