Зеленский жестко отреагировал на новую волну атак РФ

фото: ГСЧС Киева

Об этом написал президент Владимир Зеленский в Фейсбуке, передает RegioNews.

По его словам, россияне выпустили четыре баллистических ракеты и 142 дрона, половина из них – "шахеды".

"Дважды под ударами был Киев. Сначала баллистика, на утро – дроны. Сейчас все службы на местах, помогают людям. По состоянию на данный момент известно о семи раненых, среди них четверо детей. К сожалению, есть погибшие – женщина и ее сын. Мои соболезнования родным и близким", – отметил глава государства.

Он напомнил, что еще вечером было много ударов по Запорожью, Донбасу, Житомирщине, Херсонщине, Днепровщине. А после удара по российской баллистике по Великой Чернеччине на Сумщине россияне начали применять еще и авиабомбы, когда продолжались спасательные работы.

"Только ощутимое усиление давления на Россию и укрепление санкций могут дать дорогу дипломатии. Любые меры, которые лишат агрессора ресурсов для ведения войны, должны быть применены ради продолжительного мира", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, ночью 7 мая россияне атаковали столицу ракетами и ударными БПЛА. Возникли пожары, погибли 2 человека, еще 8 ранены, среди них – 4 детей.

Оккупанты также атаковали Киевскую область. В Бучанском районе в результате падения обломков сбитого дрона возник пожар в десятиэтажной новостройке. Огонь оперативно ликвидировали. Повреждены 18 автомобилей. Обошлось без жертв и пострадавших.