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Чи можуть представники ТЦК самостійно зупинити людину на вулиці, посадити в автомобіль і доставити до територіального центру комплектування? Які повноваження в таких ситуаціях має Національна поліція та як захистити свої права?

Ці питання роз'яснює керівниця Хмельницького обласного осередку ГО "Захист Держави" Оксана Каденко, передає RegioNews.

У межах серії роз'яснень щодо наказу Головнокомандувача ЗСУ №423 вона пояснює, як документ розмежовує повноваження представників ТЦК та Національної поліції.

Зокрема, йдеться про те, хто має законні підстави для затримання та доставлення громадян до ТЦК, а також у яких випадках такі дії можуть здійснюватися.

"Розуміння повноважень кожного органу та знання своїх прав допомагають правильно діяти в критичних ситуаціях і вимагати пояснення законних підстав відповідних дій", – наголосили в ГО.

Детальніше про це – у відеороз'ясненні Оксани Каденко.

Нагадаємо, раніше фахівці ГО "Захист Держави" розповіли про чітку інструкцію, що регламентує організацію перебування військовозобов’язаних у ТЦК та навчальних центрах. Документ детально прописує правила взаємодії з призваними громадянами.