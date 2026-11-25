Фото: Запорізька ОВА

Російські війська завдали удару по Шевченківському району Запоріжжя. Унаслідок атаки постраждали троє людей. Також пошкоджені багатоповерхові житлові будинки та автомобілі

Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.

Спочатку було відомо про одного пораненого, однак згодом кількість постраждалих зросла до трьох.

Крім того, через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів частина жителів Запорізької області залишилася без електропостачання.

Наразі енергетики працюють над відновленням світла в оселях мешканців.

Про ситуацію з електропостачанням та відновлювальні роботи обіцяють повідомляти додатково.

Нагадаємо, в середу, 25 листопада, російські військові завдали удару безпілотником по маршрутному автобусу на трасі поблизу села Федорівка Чугуївського району Харківської області. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула. Ще семеро пасажирів отримали поранення.