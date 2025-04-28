У ЗСУ порахували втрати російської армії за тиждень
За минулий тиждень, із 20 по 27 квітня, Сили оборони України знищили близько 7 540 окупантів, а також 2 198 одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників
Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.
За вказаний період суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:
- 54 бойові броньовані машини;
- 358 артилерійських систем;
- 5 РСЗВ;
- 6 установок ППО;
- 913 одиниць автотехніки;
- 1 одиницю спецтехніки.
"Також наші захисники знищили 48 ворожих ракет та щонайменше 771 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — додав Олександр Павлюк.
Нагадаємо, раніше в ОСУВ "Хортиця" підрахували, яку ціну віддає Росія за кожний квадратний кілометр української землі.
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