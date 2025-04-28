У ЗСУ порахували втрати російської армії за тиждень

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

За минулий тиждень, із 20 по 27 квітня, Сили оборони України знищили близько 7 540 окупантів, а також 2 198 одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників

Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.

За вказаний період суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:

54 бойові броньовані машини;

358 артилерійських систем;

5 РСЗВ;

6 установок ППО;

913 одиниць автотехніки;

1 одиницю спецтехніки.

"Також наші захисники знищили 48 ворожих ракет та щонайменше 771 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — додав Олександр Павлюк.

Нагадаємо, раніше в ОСУВ "Хортиця" підрахували, яку ціну віддає Росія за кожний квадратний кілометр української землі.