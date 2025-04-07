У ЗСУ порахували, яку ціну віддає РФ за км² української території

фото: Оперативне командування "Схід"

В ОСУВ "Хортиця" підрахували, яку ціну віддає Росія за кожний квадратний кілометр української землі

Про це повідомив офіційний канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" в Telegram, передає RegioNews.

Так, за км² окупанти втрачають 146 солдатів, один танк, дві ББМ та понад чотири гармати.

Зазначається, що в основу розрахунків взяли втрати російських військ за перші три місяці війни 2025 році лише на Східному напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця".

"Російський народ платить надвелику ціну за бажання кремля", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 925 тисяч солдат.