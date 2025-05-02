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02 мая 2025, 09:45

В апреле российская армия потеряла более 35 тысяч солдат, – Минобороны

02 мая 2025, 09:45
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фото: Минобороны
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В прошлом месяце российская армия потеряла почти три дивизии личного состава (более 35 тысяч оккупантов) и 86 артдивизионов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"В апреле безвозвратные и санитарные потери российской армии составили 35 010 человек. Такого количества живой силы хватило бы для укомплектования почти трех мотострелковых дивизий", – говорится в сообщении.

В то же время, за первый квартал 2025 года убитыми и ранеными РФ потеряла 125 970 человек.

За месяц украинские защитники уничтожили или вывели из строя 1560 артиллерийских систем врага. Это условно 86 артдивизионов. С начала года РФ потеряла уничтоженными или поврежденными уже 5604 стволов.

В апреле Силы обороны также уничтожили или вывели из строя 217 российских танков. В марте – 272. С начала года россияне потеряли в Украине уничтоженными и подбитыми 1060 танков.

Также в апреле воины Сил обороны уничтожили или подбили 484 боевых бронированных машин врага.

Кроме того, второй месяц армия оккупанта продолжает терять значительное количество автомобильного транспорта и автоцистерн. Всего за апрель ВСУ уничтожили и поразили 4063 единицы военного автотранспорта оккупантов. В марте – 3545 единиц авто.

Отмечается, что количество боевых столкновений на фронте за апрель возросло по отношению к марту: 4 647 против 4 270. Для сравнения, в феврале было зафиксировано 3 274 боестолкновений. С начала года их количество пересекло отметку в 17 тысяч.

Напомним, за прошедшую неделю Силы обороны Украины уничтожили более 7,5 тысячи оккупантов, а также около 3 тысяч единиц вооружения и военной техники российских захватчиков.

Ранее в ОСГВ "Хортица" подсчитали, какую цену отдает Россия за каждый квадратный километр украинской земли.

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