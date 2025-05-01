За тиждень Сухопутні війська збили понад 200 російських дронів
Протягом тижня протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 217 одиниць засобів повітряної розвідки та нападу РФ
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає RegioNews.
Відомо, що за тиждень російська армія втратила:
- БпЛА "Shahed-131/136" — 150 од.;
- БпЛА "Орлан 10/30" — 9 од.;
- БпЛА "Zala" — 8 од.;
- БпЛА "Supercam" — 13 од.;
- БпЛА "Ланцет" — 6 од.;
- БпЛА "Молнія" — 30 од.
- БпЛА "Привіт-82" — 1 од.
"ППО Сухопутних військ робить значний внесок у захист повітряного простору нашої держави! Дякуємо воїнам за результативну бойову роботу!", ― йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями українські артилеристи знищили російських дронарів під Вовчанськом.
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