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01 травня 2025, 15:10

Як добровольцям отримати 1 млн грн за проєктом "Контракт 18-24": інструкція

01 травня 2025, 15:10
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фото: Міністерство оборони України
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Добровольці, які у віці 18-24 роки приєдналися до ЗСУ та служили у період з 24 лютого 2022 року по 13 лютого 2025 року, і є чинними військовослужбовцями, мають право на одноразову грошову винагороду в розмірі 1 мільйона гривень. Це передбачено рішенням уряду щодо впровадження ініціативи "Контракт 18-24"

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві роз’яснили, які документи необхідно зібрати для отримання винагороди.

"Окреме доручення міністра оборони № 999/уд від 20 лютого 2025 року про реалізацію положень урядової постанови визначає, що виплата винагороди для цієї категорії військовослужбовців здійснюється за наказом командира військової частини", — йдеться у повідомленні.

Відповідний наказ командира своєю чергою видається на підставі пакета документів, який складається з:

  • витягів з послужних списків, копій обліково-послужних карток, довідок про проходження військової служби (трудову діяльність);
  • копій послужних карток;
  • довідок, оформлених за відповідною формою, зокрема з місць попередньої служби, про безпосередню участь вказаних військовослужбовців у бойових діях в районах їх ведення, відсутність (наявність) випадків притягнення до відповідальності та інших особливих обставин.

З формою довідки про участь у бойових діях в районах їх ведення та відсутністю випадків притягнення до відповідальності можна ознайомитись за цим посиланням.

Довідки, передбачені згаданим дорученням міністра оборони, мають бути надані з кожного місця служби військовослужбовця, включаючи поточне.

Факт участі у бойових діях підтверджується на підставі:

  • бойового наказу (розпорядження);
  • журналу бойових дій, оперативної обстановки, бойового донесення;
  • рапорту командира підрозділу.

Зазначається, що періоди безпосередньої участі у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій, зазначені в довідці від іншої військової частини, можуть враховуватися для визначення права військовослужбовця на виплату винагороди за умови, що вони підтверджені відповідними документами, передбаченими вищезгаданим дорученням та постановою.

Військова частина, в якій військовослужбовець проходить службу, за необхідності повинна здійснити відповідні запити до інших військових частин та узагальнити отримані дані для подальшого нарахування винагороди, однак для прискорення процесу військовослужбовець може самостійно запитувати відповідні довідки.

Нагадаємо, кількість бригад, до яких молодь може добровільно приєднатися за проєктом "Контракт 18-24", збільшили з 16 до 24.

Раніше у Міноборони роз’яснили покроковий алгоритм, як українській молоді розпочати службу за "Контрактом 18-24".

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Міноборони молодь виплати ЗСУ контрактна служба добровольці Контракт 18-24
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