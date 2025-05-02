За місяць РФ застосувала проти України понад 5 тисяч КАБів

фото: Міністерство оборони України

Упродовж квітня значно зросла кількість атак російської авіації по позиціях Сил оборони та українських населених пунктах із застосуванням керованих авіабомб (КАБів) – понад 5 000. Від початку 2025 року ворожі літаки вже скинули понад 15 000 КАБів

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

"У квітні росавіація скинула на позиції підрозділів Сил оборони та прифронтові населені пункти понад 5 000 КАБів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що четверту частину з них – понад 1 200 – РФ застосувала по позиціях українських військ на Курщині.

Загалом за минулий рік ворог загалом застосував близько 40 000 керованих авіаційних бомб.

Нагадаємо, 1 травня росіяни атакували з авіації місто Мирноград і селище Новоекономічне Покровського району. Внаслідок ворожих обстрілів КАБами загинули двоє жителів Донеччини, ще одна людина поранена.