13:56  01 травня
У Рівному немовля викинули на смітник: поліція повідомила подробиці
18:37  01 травня
Напад на Стерненка: з'явилось відео з камер спостереження та деталі
19:10  01 травня
Чоловіка, який хотів викрасти 6-річну дитину на Київщині, взяли під варту
UA | RU
UA | RU
02 травня 2025, 03:00

За місяць РФ застосувала проти України понад 5 тисяч КАБів

02 травня 2025, 03:00
Читайте также на русском языке
фото: Міністерство оборони України
Читайте также
на русском языке

Упродовж квітня значно зросла кількість атак російської авіації по позиціях Сил оборони та українських населених пунктах із застосуванням керованих авіабомб (КАБів) – понад 5 000. Від початку 2025 року ворожі літаки вже скинули понад 15 000 КАБів

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

"У квітні росавіація скинула на позиції підрозділів Сил оборони та прифронтові населені пункти понад 5 000 КАБів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що четверту частину з них – понад 1 200 – РФ застосувала по позиціях українських військ на Курщині.

Загалом за минулий рік ворог загалом застосував близько 40 000 керованих авіаційних бомб.

Нагадаємо, 1 травня росіяни атакували з авіації місто Мирноград і селище Новоекономічне Покровського району. Внаслідок ворожих обстрілів КАБами загинули двоє жителів Донеччини, ще одна людина поранена.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна Міноборони окупанти авіація авіабомба КАБ
Війська РФ накрили Дніпропетровщину артилерією та БпЛА: поранена жінка, загинули тварини
01 травня 2025, 20:11
Одесу атакував 21 безпілотник: Зеленський відреагував на удари РФ
01 травня 2025, 13:23
Обстріли Харківщини: за добу 196 атак і 13 постраждалих, серед них – діти
01 травня 2025, 09:57
Всі новини »
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
На Закарпатті затримали ділків, які за $25 тисяч переправляли чоловіків до Угорщини
02 травня 2025, 03:26
Залив тіло бетоном: на Дніпропетровщині чоловік під час сварки вбив матір
02 травня 2025, 02:46
Житель Хмельниччини виманював $4000 у матері зниклого безвісти захисника
02 травня 2025, 02:21
На Житомирщині вантажний потяг на смерть збив чоловіка
02 травня 2025, 01:52
Про що угода про корисні копалини?
02 травня 2025, 01:35
У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки
02 травня 2025, 01:20
В Одесі в шахті ліфта супермаркету знайшли тіло вантажника
02 травня 2025, 01:03
Атака на Запоріжжя: з-під завалів будинку дістали чоловіка, якого вважали загиблим
02 травня 2025, 00:52
На Закарпатті сталася пожежа на складі
02 травня 2025, 00:27
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Всі публікації »
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »