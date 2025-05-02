За месяц РФ применила против Украины более 5 тысяч КАБов

фото: Министерство обороны Украины

В течение апреля значительно возросло количество атак российской авиации по позициям Сил обороны и украинским населенным пунктам с применением управляемых авиабомб (КАБов) – более 5 000. С начала 2025 года вражеские самолеты уже сбросили более 15 000 КАБов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"В апреле росавиация сбросила на позиции подразделений Сил обороны и прифронтовые населенные пункты более 5 000 КАБов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что четвертую часть из них – более 1200 – РФ применила по позициям украинских войск на Курщине.

Всего за прошлый год враг в общей сложности применил около 40 000 управляемых авиационных бомб.

Напомним, 1 мая россияне атаковали из авиации город Мирноград и поселок Новоэкономическое Покровского района. В результате вражеских обстрелов КАБами погибли двое жителей Донбасса, еще один человек ранен.