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01 травня 2025, 13:23

Одесу атакував 21 безпілотник: Зеленський відреагував на удари РФ

01 травня 2025, 13:23
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фото: ДСНС Одещини
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В Одесі ще триває розбір завалів у будинку, по якому вдарив російський дрон. Уночі в місті було багато пожеж. Загалом Одесу атакував 21 безпілотник

Про це глава держави написав у Фейсбук, передає RegioNews.

Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих та постраждалих.

Він також зазначив, що вночі під ударом були й Одеська область, Київська, Сумщина, Кропивницький і область, Харківщина, Черкащина. На Харківщині досі рятувальники борються з пожежею.

"Вже понад 50 днів Росія ігнорує американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню. Були й наші пропозиції – щонайменше відмови від ударів по цивільній інфраструктурі та щодо тривалої тиші в небі, на морі й на землі. На все це Росія відповідає новими обстрілами, новими штурмами", – сказав український президент.

Саме тому потрібен відчутний поштовх для дипломатії – потрібен подальший тиск на Росію, наголосив Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 1 травня росіяни атакували Україну 5-ма балістичними ракетами Іскандер-М із Криму, 170-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами.

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