Обстріли Харківщини: за добу 196 атак і 13 постраждалих, серед них – діти

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Протягом минулої доби по Харкову і області російські війська застосували 28 ударних безпілотників та 20 КАБів

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, під ворожий вогонь потрапили Харків, Куп'янськ, Балаклія, Васищеве, Південне та інші населені пункти.

Пошкоджено десятки житлових і виробничих об’єктів, сталися масштабні пожежі. У Південному постраждали 13 людей, з них 8 дітей.

Найбільші руйнування – через удари дронами по складських приміщеннях, житлових будинках та АЗС. Рятувальники ліквідували численні займання.

За добу на Харківщині зафіксовано 196 бойових зіткнень, додав Синєгубов.

На Харківському напрямку окупанти двічі намагалися прорвати оборону поблизу Вовчанська. На Куп'янському – шість атак у районах Петропавлівки, Глушківки, Новоосинового та Загризового.

Нагадаємо, пізно ввечері 30 квітня російські військові атакували Харків безпілотником "Молнія". Влучили в автозаправну станцію.