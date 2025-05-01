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01 травня 2025, 16:00

Росіяни вдарили КАБами по Донеччині: загинули цивільні, є поранена

01 травня 2025, 16:00
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фото: Донецька обласна прокуратура
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Сьогодні, 1 травня, росіяни атакували з авіації місто Мирноград і селище Новоекономічне Покровського району. Внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє цивільних, ще одна людина поранена

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 00:30 російські війська скинули три авіабомби на Мирноград. Попередньо, окупанти використали "КАБ-250" із модулем УМПК.

Під авіаудар потрапили багатоквартирні житлові будинки. Один зі снарядів влучив у дев’ятиповерхівку. На 43-річну жінку, яка перебувала у власній квартирі, обвалилась залізобетонна плита. Вона загинула на місці.

Також о 06:30 росіяни обстріляли Новоекономічне. У селищі пошкоджені дев’ять багатоповерхових будинків та домоволодіння.

"Внаслідок атаки загинув 51-річний чоловік. Його дружина 52 років зазнала осколкових поранень. Тип озброєння встановлюється", — йдеться в повідомленні.

За фактом вчинення воєнного злочину правоохоронці проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, вчора росіяни атакували дронами шахту та будинки на Донеччині. Під удар потрапили Добропілля та Слов’янськ, постраждала людина.

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