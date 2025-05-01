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01 травня 2025, 09:30

Адміністрація Трампа схвалила експорт зброї до України на $50 мільйонів

01 травня 2025, 09:30
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фото: Getty images
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Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила експорт зброї до України на суму 50 мільйонів доларів через прямі комерційні продажі

Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на власні джерела в дипломатичних колах, передає RegioNews.

Як зауважили журналісти, цей дозвіл — перший з часу повернення Трампа до Білого дому.

Очікується, що всі постачання відбуватимуться через програму Direct Commercial Sale (DCS). Вона передбачає контракти між іноземними суб'єктами та американськими компаніями, які отримали ліцензію на експорт товарів та послуг оборонного призначення.

Під дозвіл на експорт підпадатиме оборонна продукція, включно з технічними даними, та оборонними послугами для України.

У виданні також зазначили, що США пішли на такий крок після того, як Володимир Зеленський заявив про намір придбати у США системи протиповітряної оборони та озброєння на суму 30-50 мільярдів доларів як форму майбутніх гарантій безпеки.

Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати підписали стратегічну угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

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