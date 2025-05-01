Україна та США підписали угоду про корисні копалини
Україна та Сполучені Штати підписали стратегічну угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови та партнерство у сфері критичних корисних копалин
Про це повідомляє Міністерство економіки України, інформує RegioNews.
Угоду підписали перша віцепрем’єр-міністерка – Міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент.
Інвестиційний фонд відбудови дозволить забезпечити фінансування критично важливих проєктів у сфері розробки корисних копалин та сприятиме впровадженню інновацій, технологічному розвитку та відновленню.
Ключові гарантії для України:
- Відповідність Конституції та курсу на ЄС. Угода узгоджується з чинним законодавством і міжнародними зобов’язаннями України.
- Повний контроль над ресурсами. Усі надра, територіальні води та ресурси залишаються у власності України. Лише Україна визначає умови та місця видобутку.
- Збереження державної власності. Державні компанії залишаються у власності України. Угода не впливає на приватизаційні процеси.
- Оптимальні законодавчі зміни. Для функціонування Фонду потрібні лише обмежені зміни до Бюджетного кодексу України. Сама Угода підлягатиме ратифікації Верховною Радою.
Як працюватиме Фонд:
- Угода зосереджується на майбутній, а не минулій військовій допомозі США.
- Україна спрямовує до Фонду 50% майбутніх доходів від нової ренти на нові ліцензії на нові ділянки (у сфері критичної сировини, нафти й газу). Доходи від уже чинних проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до Фонду.
- Кошти Фонду інвестуються виключно в Україну – у видобувні проєкти або відбудову інфраструктури.
- Перші 10 років прибутки не розподіляються, а повністю реінвестуються в українську економіку. Потім – можуть бути розподілені між партнерами.
- Управління Фондом здійснюється на паритетних засадах між Україною та США.
- США допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології в українську економіку. Фонд підтримується урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у США, так і у ЄС та інших країнах, що підтримують боротьбу України проти ворога. Передача технологій – важлива складова Угоди, адже Україні потрібні не лише інвестиції, але й інновації.
- Угода надає податкові гарантії. Доходи і внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні.
Нагадаємо, ввечері 30 квітня Кабмін ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди зі США щодо створення Інвестфонду відбудови.
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