Кабмін ухвалив рішення для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестфонду відбудови
Ввечері середи, 30 квітня, уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди зі Сполученими Штатами щодо створення Інвестиційного фонду відбудови
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль, інформує RegioNews.
Він представив пʼять ключових принципів:
- Рівноправність – Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу.
- Збереження контролю – Україна зберігатиме повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.
- Нові інвестиції, а не борги – жодних боргових зобов’язань угода не передбачає.
- Гарантовані інвестори та покупці – Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати".
- Узгодженість з євроінтеграційним курсом – угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.
За словами міністра, Фонд буде наповнюватися внесками США та України, а його прибутки будуть реінвестуватись виключно в нашу країну.
"Завдяки цій угоді зможемо залучити значні ресурси для відбудови, розпочати економічне зростання, отримати новітні технології від партнерів та стратегічного інвестора в особі США", – додав Шмигаль.
Нагадаємо, Financial Times повідомило, що США та Україна зіткнулися з перешкодами в останній момент, коли були на межі підписання угоди.
Під час засідання 30 квітня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий підписати угоду з Україною щодо рідкісноземельних металів, але Київ нібито запропонував нові поправки "в останню хвилину".