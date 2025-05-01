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01 травня 2025, 00:01

Кабмін ухвалив рішення для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестфонду відбудови

01 травня 2025, 00:01
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фото: Шмигаль
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Ввечері середи, 30 квітня, уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди зі Сполученими Штатами щодо створення Інвестиційного фонду відбудови

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль, інформує RegioNews.

Він представив пʼять ключових принципів:

  • Рівноправність – Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу.
  • Збереження контролю – Україна зберігатиме повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.
  • Нові інвестиції, а не борги – жодних боргових зобов’язань угода не передбачає.
  • Гарантовані інвестори та покупці – Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати".
  • Узгодженість з євроінтеграційним курсом – угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.

За словами міністра, Фонд буде наповнюватися внесками США та України, а його прибутки будуть реінвестуватись виключно в нашу країну.

"Завдяки цій угоді зможемо залучити значні ресурси для відбудови, розпочати економічне зростання, отримати новітні технології від партнерів та стратегічного інвестора в особі США", – додав Шмигаль.

Нагадаємо, Financial Times повідомило, що США та Україна зіткнулися з перешкодами в останній момент, коли були на межі підписання угоди.

Під час засідання 30 квітня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий підписати угоду з Україною щодо рідкісноземельних металів, але Київ нібито запропонував нові поправки "в останню хвилину".

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