фото: Шмигаль

Ввечері середи, 30 квітня, уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди зі Сполученими Штатами щодо створення Інвестиційного фонду відбудови

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль, інформує RegioNews.

Він представив пʼять ключових принципів:

Рівноправність – Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу.

Збереження контролю – Україна зберігатиме повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.

Нові інвестиції, а не борги – жодних боргових зобов’язань угода не передбачає.

Гарантовані інвестори та покупці – Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати".

Узгодженість з євроінтеграційним курсом – угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.

За словами міністра, Фонд буде наповнюватися внесками США та України, а його прибутки будуть реінвестуватись виключно в нашу країну.

"Завдяки цій угоді зможемо залучити значні ресурси для відбудови, розпочати економічне зростання, отримати новітні технології від партнерів та стратегічного інвестора в особі США", – додав Шмигаль.

Нагадаємо, Financial Times повідомило, що США та Україна зіткнулися з перешкодами в останній момент, коли були на межі підписання угоди.

Під час засідання 30 квітня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий підписати угоду з Україною щодо рідкісноземельних металів, але Київ нібито запропонував нові поправки "в останню хвилину".