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29 квітня 2025, 08:43

Австралія затримує передачу Україні танків Abrams через опір США, – ABC

29 квітня 2025, 08:43
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фото: wikipedia
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Австралія минулого року обіцяла передати Україні списані танки M1A1 Abrams, проте вони досі не відправлені. В Міноборони країни звинувачують у цій затримці опір з боку США

Про це передає RegioNews із посиланням на ABC.

Через кілька місяців після того, як уперше було оголошено про передачу танків у рамках пакету допомоги на 245 млн доларів, M1A1 Abrams все ще очікують дозволу на відправку за кордон. Представники Міноборони Австралії частково перекладають провину за затримку на Сполучені Штати.

Вперше про труднощі стало відомо після того, як у березні президент США Дональд Трамп тимчасово заморозив військову допомогу Україні.

Представники міноборони Австралії стверджують, що тепер процес стикається з ще більшою невизначеністю, оскільки офіційний дозвіл США на передачу танків M1A1 Abrams іншій країні досі не отримано.

"Австралія, як і раніше, дотримується мети з постачання M1A1 Abrams у 2025 році, процес експорту M1A1 триває. Міністерство оборони продовжує працювати з українським урядом відповідно до узгоджених домовленостей щодо передачі майна, включно з доставленням і забезпеченням", – зазначили у Міноборони Австралії.

Раніше ABC повідомляло, що минулого року Пентагон попереджав Австралію щодо можливих складнощів із передачею танків через високу вартість логістики та обслуговування техніки на території України.

Видання уточнює, що нині списаний австралійський флот із 59 танків M1A1 Abrams був придбаний у 2007 році, але ніколи не був розгорнутий у бойових діях. Їх замінюють новішим танком M1A2, який може похвалитися 120-міліметровою гарматою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна так і не отримала додаткові системи Patriot, які були обіцяні на саміті НАТО у Вашингтоні ще у липні 2024 року.

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Україна США війна танк військова допомога Австралія Abrams
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