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01 мая 2025, 09:30

Администрация Трампа одобрила экспорт оружия в Украину на $50 миллионов

01 мая 2025, 09:30
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фото: Getty images
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Администрация президента США Дональда Трампа одобрила экспорт оружия в Украину на сумму 50 миллионов долларов из-за прямых коммерческих продаж

Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах, сообщает RegioNews.

Как отметили журналисты, это разрешение – первое со времени возвращения Трампа в Белый дом.

Ожидается, что все поставки будут проходить через программу Direct Commercial Sale (DCS). Она предусматривает контракты между иностранными субъектами и американскими компаниями, получившими лицензию на экспорт товаров и услуг оборонного назначения.

Под разрешение на экспорт будет подпадать оборонная продукция, включая технические данные, и оборонные услуги для Украины.

В издании также отметили, что США пошли на такой шаг после того, как Владимир Зеленский заявил о намерении приобрести у США системы противовоздушной обороны и вооружения на сумму 30-50 миллиардов долларов как форму будущих гарантий безопасности.

Напомним, Украина и Соединенные Штаты подписали стратегическое соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления и партнерства в сфере критических полезных ископаемых.

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