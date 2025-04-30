Європа може перекинути в Україну 20-тисячне військо

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Країнам Європи «буде важко» розмістити в Україні понад 20 тисяч своїх військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Times.

Раніше начальник штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін заявляв, що Лондон може надіслати до 10 тисяч своїх військових.

Франція також висловила готовність відправити свої війська до України — від 5 до 10 тисяч. Німеччина поки що остаточного рішення не прийняла.

Водночас Польща, Іспанія та Італія чітко дали зрозуміти, що вони не будуть направляти жодного бійця.

Таким чином, Україні варто розраховувати на контингент чисельністю до 20 тисяч бійців.

Як повідомлялось, європейські країни бояться відправляти миротворців в Україну без підтримки США.