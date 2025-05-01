Как добровольцам получить 1 млн грн по проекту "Контракт 18-24": инструкция
Добровольцы, которые в возрасте 18-24 года присоединились к ВСУ и служили в период с 24 февраля 2022 по 13 февраля 2025 года, и являются действующими военнослужащими, имеют право на единовременное денежное вознаграждение в размере 1 миллиона гривен. Это предусмотрено решением правительства о внедрении инициативы "Контракт 18-24"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.
В ведомстве разъяснили, какие документы нужно собрать для получения вознаграждения.
"Отдельное поручение министра обороны № 999/уд от 20 февраля 2025 года о реализации положений правительственного постановления определяет, что выплата вознаграждения для этой категории военнослужащих производится по приказу командира воинской части", — говорится в сообщении.
Соответствующий приказ командира в свою очередь выдается на основании пакета документов, состоящего из:
- выписок из послужных списков, копий учетно-послужных карт, справок о прохождении военной службы (трудовую деятельность);
- копий послужных карточек;
- справок, оформленных по соответствующей форме, в том числе с мест предыдущей службы, о непосредственном участии указанных военнослужащих в боевых действиях в районах их ведения, отсутствие (наличие) случаев привлечения к ответственности и других особых обстоятельств.
С формой справки об участии в боевых действиях в районах их ведения и отсутствием случаев привлечения к ответственности можно ознакомиться по этой ссылке.
Справки, предусмотренные указанным поручением министра обороны, должны быть предоставлены по каждому месту службы военнослужащего, включая текущее.
Факт участия в боевых действиях подтверждается на основании:
- боевого приказа (распоряжение);
- журнала боевых действий, оперативной обстановки, боевого донесения;
- рапорта командира подразделения.
Отмечается, что периоды непосредственного участия в военных действиях в районах ведения военных (боевых) действий, указанные в справке от другой воинской части, могут учитываться для определения права военнослужащего на выплату вознаграждения при условии, что они подтверждены соответствующими документами, предусмотренными вышеупомянутым поручением и постановлением.
Военная часть, в которой военнослужащий проходит службу, при необходимости должна осуществить соответствующие запросы в другие воинские части и обобщить полученные данные для дальнейшего начисления вознаграждения, однако для ускорения процесса военнослужащий может самостоятельно запрашивать соответствующие справки.
Напомним, количество бригад, к которым молодежь может добровольно присоединиться по проекту "Контракт 18-24", увеличили с 16 до 24.
Ранее в Минобороны разъяснили пошаговый алгоритм, как украинской молодежи начать службу по "Контракту 18-24".