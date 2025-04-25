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25 квітня 2025, 23:44

Військові зможуть навчитись фінансовій грамотності в "Армії+"

25 квітня 2025, 23:44
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фото: Міноборони
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У додатку «Армія+» запустили новий навчальний курс про фінансову грамотність для військових

Про це повідомило Міністерство оборони, передає RegioNews.

Зазначається, що цей курс — практичний гід із керування особистими фінансами в умовах військової служби. Там можна буде дізнатися, як планувати бюджет, заощаджувати, інвестувати та розуміти податки й страхування.

Автори курсу запевняються, що він адаптований саме під потреби військових.

Курс містить 20 уроків, у кінці кожного модуля є тест на засвоєння знань. А вже після всіх модулів треба успішно скласти фінальний іспит, щоб отримати електронний сертифікат.

Раніше у Міноборони розповіли про результати рекрутингової кампанії.

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