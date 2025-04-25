Військові зможуть навчитись фінансовій грамотності в "Армії+"
У додатку «Армія+» запустили новий навчальний курс про фінансову грамотність для військових
Про це повідомило Міністерство оборони, передає RegioNews.
Зазначається, що цей курс — практичний гід із керування особистими фінансами в умовах військової служби. Там можна буде дізнатися, як планувати бюджет, заощаджувати, інвестувати та розуміти податки й страхування.
Автори курсу запевняються, що він адаптований саме під потреби військових.
Курс містить 20 уроків, у кінці кожного модуля є тест на засвоєння знань. А вже після всіх модулів треба успішно скласти фінальний іспит, щоб отримати електронний сертифікат.
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