13:42  29 квітня
На Харківщині неповнолітня працювала на росіян: 16-річна отримала підозру
12:29  29 квітня
Жахлива знахідка в Рівному: на смітнику виявили мертве немовля
11:35  29 квітня
Посадовиця міськради на Миколаївщині виявилася агенткою РФ
UA | RU
UA | RU
29 квітня 2025, 17:10

Військовослужбовців ТЦК без бойового досвіду відправлять на фронт: деталі

29 квітня 2025, 17:10
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: Вінницький обласний ТЦК та СП
Читайте также
на русском языке

Усіх військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я направлять для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На посади таких військовослужбовців призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах.

Відповідно до рішення Головнокомандувача Збройних Сил України нині здійснюється перевірка щодо комплектування ТЦК та СП особовим складом з бойовим досвідом.

"Вказані заходи мають на меті покращити якість роботи ТЦК та СП і забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості, що сприятиме зміцненню братерства, бойового духу, а також взаємоповаги у військових колективах", — пояснили в Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що з 2022 по 2025 рік відбулася ротація всіх керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

За офіційними даними, захисники й захисниці, які отримали поранення (контузії) під час бойових дій, на сьогодні складають близько половини усього особового складу ТЦК та СП.

"На даний час майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП уже мають бойовий досвід", — запевнили в ЗСУ.

У Генштабі також зауважили, що 20% персоналу ТЦК та СП – це цивільні особи, тобто працівники Збройних Сил України.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП із числа тих, які не мають обмежень за станом здоров’я, у 2024-2025 роках перевели до бойових частин. Наразі половину штату ТЦК в Україні складають військові, які отримали поранення чи контузії на фронті.

Водночас керівник Радивилівського РТЦК із Рівненської області підполковник Юрій Ковалюк заявив, що не пустить свого 22-річного сина в армію.

Раніше речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що працівники ТЦК та СП не підуть воювати на фронт, оскільки з них неможливо створити жодної бригади. За його словами, "це цивільні особи".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна ЗСУ Генштаб ТЦК фронт
Співробітник Міноборони та Генштабу ЗСУ пропонував за 12-16 тисяч доларів знятися з військового обліку
29 квітня 2025, 12:40
На Одещині посадовець ТЦК за 3000 доларів змінював дані військовозобов’язаних в електронній системі "Оберіг"
29 квітня 2025, 11:50
Всі новини »
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
Окупанти вдарили по Запорізькій області: поранена людина, пошкоджені будинки та ферма
29 квітня 2025, 16:50
Війська РФ обстріляли селище під Херсоном: є поранена
29 квітня 2025, 16:20
Житель Одещини може сісти на 7 років за торгівлю гранатами
29 квітня 2025, 16:11
На Львівщині викрили чергових агентів РФ: робили підпали на залізниці на замовлення росіян
29 квітня 2025, 16:09
На Одещині жінка за 20 тисяч гривень замовила вбивство рідного брата
29 квітня 2025, 15:45
Росіяни скинули КАБ на Херсон: постраждала жінка
29 квітня 2025, 15:45
Щеплення під контролем: Донеччина забезпечена вакцинами на 100%
29 квітня 2025, 15:39
На доходи від продажу товарів на OLX, Prom та Rozetka можуть запровадити податок
29 квітня 2025, 15:22
Сили оборони знищили логістику та техніку росіян під Куп’янськом
29 квітня 2025, 15:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Всі публікації »
Православна церква України
Юрій Луценко
Вадим Денисенко
Всі блоги »