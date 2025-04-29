Військовослужбовців ТЦК без бойового досвіду відправлять на фронт: деталі

ілюстративне фото: Вінницький обласний ТЦК та СП

Усіх військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я направлять для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На посади таких військовослужбовців призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах.

Відповідно до рішення Головнокомандувача Збройних Сил України нині здійснюється перевірка щодо комплектування ТЦК та СП особовим складом з бойовим досвідом.

"Вказані заходи мають на меті покращити якість роботи ТЦК та СП і забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості, що сприятиме зміцненню братерства, бойового духу, а також взаємоповаги у військових колективах", — пояснили в Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що з 2022 по 2025 рік відбулася ротація всіх керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

За офіційними даними, захисники й захисниці, які отримали поранення (контузії) під час бойових дій, на сьогодні складають близько половини усього особового складу ТЦК та СП.

"На даний час майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП уже мають бойовий досвід", — запевнили в ЗСУ.

У Генштабі також зауважили, що 20% персоналу ТЦК та СП – це цивільні особи, тобто працівники Збройних Сил України.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП із числа тих, які не мають обмежень за станом здоров’я, у 2024-2025 роках перевели до бойових частин. Наразі половину штату ТЦК в Україні складають військові, які отримали поранення чи контузії на фронті.

Водночас керівник Радивилівського РТЦК із Рівненської області підполковник Юрій Ковалюк заявив, що не пустить свого 22-річного сина в армію.

Раніше речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що працівники ТЦК та СП не підуть воювати на фронт, оскільки з них неможливо створити жодної бригади. За його словами, "це цивільні особи".