Рада знову продовжила термін добровільного повернення військових із СЗЧ
Український парламент підтримав законопроєкт, який продовжує строк добровільного повернення військовослужбовців із СЗЧ
Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"За" проголосували 282 депутати. Тепер крайній строк добровільного повернення військових із СЗЧ — це 30 серпня 2025 року.
Документ передбачає наступне:
- служба військових, які самовільно залишили частину, під час воєнного стану не призупиняється, а для тих, які залишили і не повернулись до моменту припинення чи скасування воєнного стану, військова служба призупиняється з дня, наступного після припинення чи скасування воєнного стану;
- термін відсутності військових не зараховується до вислуги, впродовж цього періоду виплати, забезпечення та пільги не надаються;
- військовослужбовці, які повернулись, можуть продовжити службу за рішенням командира, навіть за наявності порушеного кримінального провадження;
- військовослужбовець, якому призупинено військову службу або який під час дії воєнного стану самовільно залишив службу чи дезертував, не користується правом на пільги, гарантії та компенсації, встановлені законом. На цей час члени його сім’ї також не користуються правом на пільги, гарантії та компенсації, якими вони користувалися як члени сім’ї такої особи.
Нагадаємо, суд виправдав командира, в якого солдати пішли в СЗЧ.
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