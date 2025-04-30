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30 квітня 2025, 14:30

Верховна Рада дала "зелене світло" для перевезень на гуманітарному транспорті

30 квітня 2025, 14:30
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фото: з відкритих джерел
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Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє комунальним підприємствам використовувати отриманий у вигляді гуманітарної допомоги громадський транспорт для перевезення пасажирів

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає RegioNews.

Так, 30 квітня 278 народних депутатів підтримали урядовий законопроєкт у другому читанні.

Документ регулює питання використання транспорту, наданого українськими або міжнародними донорами, зокрема автобусів (не нижче стандарту Євро-3), тролейбусів, трамваїв, електробусів і вагонів метро.

Відтепер такий транспорт може офіційно використовуватись для перевезень автомобільним чи міським електричним транспортом на рівні комунальних підприємств.

Закон також врегульовує можливість передачі таких транспортних засобів третім особам, а також визначає межі їх законного використання, щоб уникнути ризиків безпідставного кримінального або адміністративного переслідування.

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення понад 800 автобусів, десятки тролейбусів і трамваїв були передані українським громадам у межах гуманітарної допомоги від партнерів.

Нагадаємо, в Хмельницькому правоохоронці викрили представників благодійної організації, які продавали автомобілі, ввезені для потреб Збройних сил.

Раніне на Волині викрили схему ввезення авто під виглядом волонтерства.

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транспорт Верховна Рада гуманітарна допомога перевізники міжнародні партнери
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