Верховна Рада дала "зелене світло" для перевезень на гуманітарному транспорті
Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє комунальним підприємствам використовувати отриманий у вигляді гуманітарної допомоги громадський транспорт для перевезення пасажирів
Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає RegioNews.
Так, 30 квітня 278 народних депутатів підтримали урядовий законопроєкт у другому читанні.
Документ регулює питання використання транспорту, наданого українськими або міжнародними донорами, зокрема автобусів (не нижче стандарту Євро-3), тролейбусів, трамваїв, електробусів і вагонів метро.
Відтепер такий транспорт може офіційно використовуватись для перевезень автомобільним чи міським електричним транспортом на рівні комунальних підприємств.
Закон також врегульовує можливість передачі таких транспортних засобів третім особам, а також визначає межі їх законного використання, щоб уникнути ризиків безпідставного кримінального або адміністративного переслідування.
Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення понад 800 автобусів, десятки тролейбусів і трамваїв були передані українським громадам у межах гуманітарної допомоги від партнерів.
Нагадаємо, в Хмельницькому правоохоронці викрили представників благодійної організації, які продавали автомобілі, ввезені для потреб Збройних сил.
Раніне на Волині викрили схему ввезення авто під виглядом волонтерства.