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Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє комунальним підприємствам використовувати отриманий у вигляді гуманітарної допомоги громадський транспорт для перевезення пасажирів

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає RegioNews.

Так, 30 квітня 278 народних депутатів підтримали урядовий законопроєкт у другому читанні.

Документ регулює питання використання транспорту, наданого українськими або міжнародними донорами, зокрема автобусів (не нижче стандарту Євро-3), тролейбусів, трамваїв, електробусів і вагонів метро.

Відтепер такий транспорт може офіційно використовуватись для перевезень автомобільним чи міським електричним транспортом на рівні комунальних підприємств.

Закон також врегульовує можливість передачі таких транспортних засобів третім особам, а також визначає межі їх законного використання, щоб уникнути ризиків безпідставного кримінального або адміністративного переслідування.

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення понад 800 автобусів, десятки тролейбусів і трамваїв були передані українським громадам у межах гуманітарної допомоги від партнерів.

Нагадаємо, в Хмельницькому правоохоронці викрили представників благодійної організації, які продавали автомобілі, ввезені для потреб Збройних сил.

Раніне на Волині викрили схему ввезення авто під виглядом волонтерства.