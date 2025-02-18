Фото: прокуратура

"Бізнесмени" ввозили в Україну авто, прикидаючись благодійниками. Проте насправді вони продавали ці авто, і не сплачували податки державі

Про це повідомляє Волинська прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили аферистів, які незаконно ввозили автомобілі під виглядом допомоги для ЗСУ. Відомо, що купували авто вони в Європі, а під час перетину митного кордону - транспорт декларували як гуманітарну допомогу. Для цього вони використовували реквізити благодійної організації, тим самим ухиляючись від податків.

З початку 2024 року зловмисники ввезли понад 20 авто, які потім продавали через соціальні мережі. Зараз на вилучені авто наклали арешт.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині викрили аферистів, які виманювали гроші через благодійні збори на ЗСУ. Відомо, що вони спеціально шукали оголошення про збори кошів на ЗСУ, а потім обіцяли грошовий переказ з Польщі. Проте насправді вони виманювали гроші. Серед потерпілих є родичі військових.