На Львівщині в одному з пунктів пропуску до травня обмежили рух транспорту

фото: ДПСУ

В автомобільному пункті пропуску "Шегині" тимчасово обмежили рух для легковиків на виїзд та вантажівок на в’їзд в Україну

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Зазначається, що обмеження в русі повʼязані із реконструкцією пункту пропуску "Шегині" та ремонтними роботами, які попередньо триватимуть до першої половини травня 2025 року.

Наразі обмеження діють:

на виїзд з України – для легкових транспортних засобів та вантажних автомобілів;

на в’їзд в Україну – для вантажного транспорту ДПСУ.

"З метою уникнення заторів та довготривалого очікування рекомендуємо обирати інші пункти пропуску для перетину державного кордону", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні на Закарпатті відкрили новий пункт пропуску для оформлення легкових автомобілів.