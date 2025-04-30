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30 апреля 2025, 14:30

ВР дала "зеленый свет" для перевозок на гуманитарном транспорте

30 апреля 2025, 14:30
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фото: из открытых источников
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Верховная Рада приняла закон, разрешающий коммунальным предприятиям использовать полученный в виде гуманитарной помощи общественный транспорт для перевозки пассажиров

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий, передает RegioNews.

Так, 30 апреля 278 народных депутатов поддержали правительственный законопроект во втором чтении.

Документ регулирует вопросы использования транспорта, предоставленного украинскими или международными донорами, в частности, автобусов (не ниже стандарта Евро-3), троллейбусов, трамваев, электробусов и вагонов метро.

Теперь такой транспорт может официально использоваться для перевозок автомобильным или городским электрическим транспортом на уровне коммунальных предприятий.

Закон также регулирует возможность передачи таких транспортных средств третьим лицам, а также определяет пределы их законного использования во избежание рисков безосновательного уголовного или административного преследования.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения более 800 автобусов, десятки троллейбусов и трамваев были переданы украинским общинам в рамках гуманитарной помощи от партнеров.

Напомним, в Хмельницком правоохранители разоблачили представителей благотворительной организации, продававших автомобили, ввезенные для нужд Вооруженных сил.

Ранее на Волыни разоблачили схему ввоза авто под видом волонтерства.

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транспорт Верховная Рада гуманитарная помощь перевозчики международные партнеры
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