У Києві на Хрещатику обмежать рух транспорту

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З 15 до 19 квітня у Києві частково обмежать рух автотранспорту окремими смугами на вулиці Хрещатик

Про це повідомляє КМДА із посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор”, передає RegioNews.

Так, 15, 16 та 18 квітня обмеження діятимуть із 22:00 до 6:00; 16, 17 та 19 квітня із 8:00 до 17:00.

На Хрещатику проводитимуть поточний ремонт дорожнього покриття з почерговим тимчасовим обмеженням руху транспорту в обидві сторони.

У "Київавтодорі" просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у Києві до 30 червня частково обмежили рух ділянкою Великої Кільцевої дороги – в напрямку від просп. Литовського до вул. Газопровідної.