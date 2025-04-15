У Києві на Хрещатику обмежать рух транспорту
З 15 до 19 квітня у Києві частково обмежать рух автотранспорту окремими смугами на вулиці Хрещатик
Про це повідомляє КМДА із посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор”, передає RegioNews.
Так, 15, 16 та 18 квітня обмеження діятимуть із 22:00 до 6:00; 16, 17 та 19 квітня із 8:00 до 17:00.
На Хрещатику проводитимуть поточний ремонт дорожнього покриття з почерговим тимчасовим обмеженням руху транспорту в обидві сторони.
У "Київавтодорі" просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Нагадаємо, у Києві до 30 червня частково обмежили рух ділянкою Великої Кільцевої дороги – в напрямку від просп. Литовського до вул. Газопровідної.
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
Уряд погодив звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської ОВА
15 квітня 2025, 13:17У Києві чоловік вдарив військового ножем у груди
15 квітня 2025, 12:58ЗСУ оновили програму базової військової підготовки: що і коли зміниться
15 квітня 2025, 12:45Розбірки з ножем: на Хмельниччині 18-річний юнак порізав трьох знайомих
15 квітня 2025, 12:18"Контракт 18-24": кількість посад у програмі збільшили вдвічі
15 квітня 2025, 11:51"Померти за Україну – цього мало": Залужний звернувся до українців
15 квітня 2025, 11:50Удар по Сумах: у лікарнях перебувають 44 людини, стан 7 – важкий
15 квітня 2025, 11:24У Вінниці затримали російських агентів, які готувала два теракти
15 квітня 2025, 11:15Зеленський подав до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
15 квітня 2025, 10:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Всі блоги »