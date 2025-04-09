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09 квітня 2025, 13:05

ЄС передав прикордонникам України транспортні засоби для охорони та оборони державного кордону

09 квітня 2025, 13:05
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фото: ДПСУ
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Днями Державна прикордонна служба України отримала чергову партію транспортних засобів від латвійського Фонду «Підприємці за мир». Передача відбулася за участі Надзвичайного та Повноважного Посла Латвійської Республіки в Україні, Директора благодійного фонду та представників Державної прикордонної служби Латвійської Республіки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Зазначається, що допомога спрямована на посилення технічного забезпечення ДПСУ, зокрема бойових підрозділів, у протидії збройній агресії РФ.

Представники Фонду запевнили про готовність до запровадження нових спільних ініціатив у сфері прикордонної безпеки.

Нагадаємо, від початку воєнного стану прикордонників намагалися підкупити на понад 17 млн грн.

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ДПСУ прикордонники транспорт Латвія гуманітарна допомога
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