ЄС передав прикордонникам України транспортні засоби для охорони та оборони державного кордону
Днями Державна прикордонна служба України отримала чергову партію транспортних засобів від латвійського Фонду «Підприємці за мир». Передача відбулася за участі Надзвичайного та Повноважного Посла Латвійської Республіки в Україні, Директора благодійного фонду та представників Державної прикордонної служби Латвійської Республіки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Зазначається, що допомога спрямована на посилення технічного забезпечення ДПСУ, зокрема бойових підрозділів, у протидії збройній агресії РФ.
Представники Фонду запевнили про готовність до запровадження нових спільних ініціатив у сфері прикордонної безпеки.
Нагадаємо, від початку воєнного стану прикордонників намагалися підкупити на понад 17 млн грн.
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