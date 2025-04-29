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Співробітник Міноборони та Генштабу ЗСУ пропонував за 12-16 тисяч доларів знятися з військового обліку
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29 квітня 2025, 12:40

Співробітник Міноборони та Генштабу ЗСУ пропонував за 12-16 тисяч доларів знятися з військового обліку

29 квітня 2025, 12:40
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння керівництва Міноборони повідомили про підозру співробітнику Центру забезпечення службової діяльності Міноборони та Генштабу ЗСУ, який за гроші оформляв «непридатності» чоловіків до військової служби

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

На початку 2025 року посадовець залучив до незаконної діяльності двох мешканців Одещини. Вони шукали охочих уникнути військової служби та пропонували їм за 12-16 тисяч доларів США знятися з військового обліку. Якщо людина вже перебувала у розшуку за ухилення від мобілізації, їй обіцяли також "вирішити" і це питання.

За попередніми даними, схемою встигло скористуватися 10 чоловіків, частина яких вже встановлена.

Наразі військовому та його поплічникам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення іншою особою, уповноваженої на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Міноборони запустило оновлену версію Резерв+.

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