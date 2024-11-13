З працівників ТЦК неможливо створити жодної бойової бригади, — Істомін

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Працівники ТЦК та СП не підуть на воювати фронт, оскільки з них неможливо створити жодної бригади. Це цивільні особи

Про це речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін розповів журналістам під час брифінгу в медіацентрі Полтавської ОВА, передає RegioNews.

"Працівники ТЦК — це цивільні особи. З них можна створити лише, будівельні бригади, умовно кажучи", — пояснив Роман Істомін.

Він уточнив, що в ТЦК є працівники, а є військовослужбовці.

"З працівників ТЦК жодної бригади створити не можна. І стосовно військовослужбовців — жодних розпоряджень на якесь розформування не надходило", — додав речник.

За його словами, для розформування ТЦК повинні відбутися зміни у законодавстві. Він переконаний, що найближчим часом цього не станеться.

Нагадаємо, Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань захисту прав військовослужбовців пропонує розформувати ТЦК і відправити військкомів на фронт. З їхніх військовослужбовців можна створити понад 10 повноцінних бригад.