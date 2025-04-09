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09 квітня 2025, 10:15

ТЦК пішли на фронт: майже 70% "придатних" перевели до бойових частин, ― ЗМІ

09 квітня 2025, 10:15
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Майже 70% військовослужбовців з числа тих, які не мають обмежень за станом здоров’я, у 2024-2025 роках перевели до бойових частин. Наразі половину штату ТЦК в Україні складають військові, які отримали поранення чи контузії на фронті

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Главком".

Відповідну інформацію надав виданню начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Віталій Ткаченко.

У пресслужбі Сухопутних військ додали, що конкретна кількість військовослужбовців, котрі служать у ТЦК та СП, не підлягає оприлюдненню, тому відповідь на запит сформували у відсотках від абсолютного числа.

"Майже всіх із ТЦК, хто придатний, було відправлено на передову", ― йдеться повідомило джерело в штабі Сухопутних військ.

Крім того, близько 20% від загального складу ТЦК та СП є "цивільними співробітниками, які не є військовозобов’язаними". Вони працюють у службах забезпечення життєдіяльності центрів (кухарі, бухгалтери, юристи тощо).

Також, за інформацією командування Сухопутних військ, з усіх новопризначених керівників ТЦК 85 % проходили військову службу в бойових військових частинах та мають бойовий досвід.

Нагадаємо, керівник Радивилівського РТЦК із Рівненської області підполковник Юрій Ковалюк заявив, що не пустить свого 22-річного сина в армію.

Водночас в Офісі омбудсмена заявили, що порушення з боку ТЦК стали системними. Дмитро Лубінець пояснив, що незаконні затримання та побиття ― наразі "тренд".

Раніше речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що працівники ТЦК та СП не підуть воювати на фронт, оскільки з них неможливо створити жодної бригади. За його словами, "це цивільні особи".

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