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08 квітня 2025, 15:50

Начальник ТЦК на Рівненщині заявив, що не пустить сина в армію

08 квітня 2025, 15:50
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фото: ілюстративне
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Через неефективні рішення командирів багато людей було втрачено у битвах, які не мали сенсу з точки зору військової стратегії, а мобілізація новобранців провалилася

Як передає RegioNews, про це медіа-ресурсу "Четверта влада" повідомив керівник Радивилівського РТЦК із Рівненської області підполковник Юрій Ковалюк.

За словами Ковалюка, насправді в українському війську не все так райдужно, як розповідають командири та ЗМІ. На його думку, великий промах українського командування був допущений ще на початку повномасштабної війни. Командування не змогло розрахувати людський ресурс.

"Розумієте, я сам бачив як воно відбувається. Є такі командири, що вони "ложать" батальйонами. Просто з початку війни не розрахували наш людський ресурс. Він набагато менший, чим у москалів, і бездумно ложили батальйонами", - каже військовий.

Також очільник ТЦК заявив, що свого 22-річного сина в армію не пустить.

Нагадаємо, на Рівненщині прикордонники затримали іноземця з гранатою і наркотиками.

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