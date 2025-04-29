Военнослужащих ТЦК без боевого опыта отправят на фронт: детали

иллюстративное фото: Винницкий областной ТЦК и СП

Всех военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлять для прохождения военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

На должности таких военнослужащих будут назначаться лица, получившие ранения, контузии и в соответствии со своим состоянием здоровья не могут исполнять обязанности в боевых подразделениях.

В соответствии с решением Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины в настоящее время осуществляется проверка по комплектованию ТЦК и СП личным составом с боевым опытом.

"Указанные меры преследуют цель улучшить качество работы ТЦК и СП и обеспечить соблюдение принципов социальной справедливости, что будет способствовать укреплению братства, боевого духа, а также взаимоуважения в военных коллективах", — пояснили в Генштабе ВСУ.

С 2022 по 2025 год состоялась ротация всех руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

По официальным данным, защитники и защитницы, получившие ранения (контузии) во время боевых действий, на сегодняшний день составляют около половины всего личного состава ТЦК и СП.

"В настоящее время почти 70% военнослужащих ТЦК и СП уже имеют боевой опыт", - заверили в ВСУ.

В Генштабе также отметили, что 20% персонала ТЦК и СП это гражданские лица, то есть работники Вооруженных Сил Украины.

Напомним, по данным СМИ, почти 70% военнослужащих ТЦК и СП из числа тех, кто не имеет ограничений по состоянию здоровья, в 2024-2025 годах перевели в боевые части. Половину штата ТЦК в Украине составляют военные, получившие ранения или контузии на фронте.

В то же время, руководитель Радивиловского РТЦК из Ровенской области подполковник Юрий Ковалюк заявил, что не пустит своего 22-летнего сына в армию.

Ранее представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин заявил, что работники ТЦК и СП не пойдут воевать на фронт, поскольку из них невозможно создать ни одной бригады. По его словам, "это гражданские лица".