На Одещині посадовець ТЦК за 3000 доларів змінював дані військовозобов’язаних в електронній системі "Оберіг"

фото: ДБР

Державне бюро розслідувань викрило в Одеській області посадовця ТЦК, який за гроші змінював дані військовозобов’язаних в електронній системі «Оберіг»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Незаконною діяльністю посадовець почав займатися наприкінці 2024 року. Він змінював дані в реєстрі щодо розшуку та військового обліку тієї чи іншої особи. Це дозволяло "клієнтам" виїжджати за кордон.

Слідству вже відомо про 12 чоловіків, які скористалися протиправною схемою, частина з них встигла залишити Україну. Коштувала така "послуга" 3000 доларів США.

Співробітник центру комплектування підозрюється у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ч. 1 ст. 362 КК України).

Нагадаємо, на Одещині 51-річний ухилянт намагався за 3300 доларів підкупити прикордонника і втекти до Молдови.