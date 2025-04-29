Завтра в Україні потепліє до +22 градусів, місцями пройде дощ

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Найближчої ночі в Україні температура повітря очікується +6…+10 градусів. Найхолоднішою ніч виявиться у Криму, +2…+5 градусів

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає RegioNews.

За її словами, завтра упродовж дня потеплішає до +17…+22 градусів.

Дощі 30-го квітня ймовірні у західних областях та в східній частині України, на решті території переважатиме суха погода

У Києві вдень повітря прогріється до +18…+19 градусів. Без опадів. Ніч хоча й очікується холодною, +7…+9 градусів, але вже без заморозків.

Нагадаємо, у Києві зафіксували новий температурний рекорд.