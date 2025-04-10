В Україні випало до метра снігу
У Карпатах намело до метра снігу
Про це у Фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС в Івано-Франківській області, передає RegioNews.
"Погіршення погодніх умов!!! Станом на 07:40, 10.04.2025 на горі Піп Іван хмарно, туман (видимість мінімальна), вітер західний, північно-західній 10-12 м/с, температура повітря -10°С, падає сніг. Протягом доби випало близько 20 см снігу, перемети місцями сягають до одного метра", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось, 10 квітня в Україні очікуються заморозки, сніг та хуртовини.
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