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У Києві зафіксували новий температурний рекорд наприкінці квітня. Востаннє така погода була в 1950 році

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає RegioNews.

24 квітня фахівці зафіксували температурний рекорд в столиці. Це був показник 27,4 градуса тепла. Це на 0,4 градуса вище, аніж у 1950 році.

Нагадаємо, що 12 березня в столиці зафіксували одразу два рекорди температури повітря. Мінімальна температура опустилась нижче 7,5 градуса, що на 1,8 градуса вище за попередній рекорд 2015 року. Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати й склала 10,5 градуса тепла.