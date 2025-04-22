В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода цього тижня

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Цього тижня в Україні очікується переважно тепла та суха погода, температура підніметься до +26°

Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає RegioNews.

За її словами, в країні найближчими днями переважатиме тепла погода без опадів. Однак певна нестабільність можлива у південно-східній частині та деяких західних областях, що може спричинити короткочасні дощі з окремими грозами у денний час.

Температурні показники залишатимуться стабільними: уночі від 8 до 13° практично по всій території України, а вдень від 21 до 26° тепла.



Дещо прохолодніше очікується на узбережжі морів за рахунок акваторії моря, у південно-східній частині може бути подекуди більше хмарності та локальні дощі. Тому денні температурні максимуми можуть бути нижчі, і в Карпатському регіоні.

Нагадаємо, 22–24 квітня в Києві та Київській області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

За прогнозами синоптиків, цьогорічна весна буде теплішою за кліматичну норму, але її особливістю може стати менша кількість опадів.