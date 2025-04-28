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В Україні 29 квітня очікується мінлива хмарність. При цьому в більшості областей попереджають по пожежну небезпеку

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

У вівторок, 29 квітня, в Україні мінлива хмарність. У Чернігівській та Сумській області очікуються короткочасні дощі. При цьому на решті території — опадів не прогнозують.

Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла, заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 5 градусів. У східних областях вночі будуть також заморозки в повітрі — до 3 градусів. Вдень в Україні від 16 до 21 градусів вище нуля, у східних та південно-східних регіонах від 12 до 17 градусів.

Також синоптики попередили про те, що в Україні з 29 квітня по 1 травня в Україні (крім Криму, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей) надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", - кажуть в Укргідрометцентрі.

У Київській області та Києві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла, заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 5 градусів. Вдень від 16 до 20 градусів тепла.