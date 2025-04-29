Завтра в Украине потеплеет до +22 градусов, местами пройдет дождь
В ближайшую ночь в Украине температура воздуха ожидается +6…+10 градусов. Самой холодной ночь окажется в Крыму, +2…+5 градусов
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает RegioNews.
По ее словам, завтра в течение дня потеплеет до +17…+22 градусов.
Дожди 30 апреля возможны в западных областях и в восточной части Украины, на остальной территории будет преобладать сухая погода.
В Киеве днем воздух прогреется до +18…+19 градусов. Без осадков. Ночь хоть и ожидается холодной, +7…+9 градусов, но уже без заморозков.
Напомним, в Киеве зафиксирован новый температурный рекорд.
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